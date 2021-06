Met Sign For Me van bpost ontvang je aangetekende zendingen als je niet thuis bent

Om een aangetekende zending in ontvangst te kunnen nemen, moet de geadresseerde thuis zijn om de zending af te tekenen. Is dat niet het geval, dan laat de postbode een bericht in de brievenbus achter, dat de geadresseerde meedeelt in welk postkantoor hij of zij de zending binnen vijftien dagen kan ophalen. Vanaf augustus kunnen particulieren bpost een volmacht geven, door met hun identiteitskaart in een postkantoor of een postpunt in te tekenen op Sign For Me en hun inschrijving via een bevestigingsmail te valideren. Zo kunnen ze het merendeel van de aangetekende zendingen in hun brievenbus ontvangen, zonder dat die zendingen hun juridische waarde verliezen.