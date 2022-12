Met liefde en rijstijd: patissier Joost Arijs opent bakkerij waar elke croissant drie dagen werk vereist

Vrijdag opent meesterpatissier en chocolatier Joost Arijs in de Gentse Vlaanderenstraat, naast zijn patisserie, boetiekbakkerij The Bakery. De klemtoon ligt op traag gegist desembrood met een eigenzinnige toets. Daarnaast zal er ook bijzondere viennoiserie te koop zijn. Geen pistolets of boterkoeken, want “dat doet iedereen”, wel croissants aan twee euro. Duur? Welnee, want zo’n croissant vergt drie dagen werk.