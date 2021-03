Met een elektrische auto van Oostende naar de Hoge Venen, Test Aankoop testte het uit: “Een tocht van twee dagen en heel wat laadstress”

Met een elektrische auto van Oostende naar Botrange rijden, het is een enorme uitdaging. Expert Steve Mestdagh van Test Aankoop legde meerdere obstakels bloot: “Laadpalen werken traag of niet, en een laadpaal vinden kan heel moeilijk zijn.”

Mestdagh legde de route af met de Polestar 2, een elektrische auto van zo’n 70.000 euro. Al bij vertrek in Oostende botst hij op een eerste probleem: de batterij is na een nachtje in het stopcontact thuis maar voor 25 procent opgeladen. Daarmee kan je nog geen 50 kilometer afleggen. “Een echte laadpaal is duidelijk een must”, zegt Mestdagh.

Wanneer Mestdagh op zoek gaat naar extra energie in het enige snellaadstation van België botst hij alweer op een probleem. Hij krijgt de laadpalen niet aangesloten met zijn app. Uiteindelijk belt hij naar producent Fastned, die de auto na twee pogingen kan aansluiten op het elektriciteitsnet. Na een dik uur is de Polestar 2 eindelijk opgeladen. Nu kan Mestdagh 370 kilometer rijden.

Duur

Of dat denkt hij toch. Na een tijdje rijden op de E40, krimpt het rijbereik enorm. Na een afstand van amper 91 kilometer, is het rijbereik gedaald met 54 procent. De auto moet dus opnieuw opgeladen worden. In Drongen werkt de laadpaal niet, dus Mestdagh rijdt door naar Wetteren: “Daar moest ik bijna 38 euro betalen voor een halve laadbeurt. Slik.”

Volledig scherm Een laadpaal vinden is soms een echte uitdaging. © Foto: Marcel Krijgsman / ANP-Hol

Na opnieuw een tijdje rijden is het al avond, en laadt Mestdagh de auto op aan een publieke laadpaal in Leuven. De volgende dag kan er eindelijk over de taalgrens worden gereden. De lagere temperatuur en steilere wegen in Wallonië eisen wel hun tol: Na 142 kilometer is het rijbereik met 220 kilometer gedaald. Gelukkig haalt Mestdagh zijn einddoel: het hoogste punt van België in Botrange.

Met een batterij gevuld voor nog maar 60 kilometer moet onze expert wel nog thuisraken. Iets dat niet zo makkelijk is: “Een gemeentewerker verwijst me door naar een laadstation aan een nieuwe park&ride. Ik vind het laadstation. Ik vind een laadpaal. Maar de laadpaal blijkt nog niet zijn aangesloten.”

“Gelukkig vind ik toch nog een laadpaal in Luik. Met nog zo’n 9 procent op overschot kom ik daar aan. Dit kan toch niet de bedoeling zijn”, aldus Mestdagh.

