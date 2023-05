Met #DoedeGijDatThuisOok-actieplan wordt vechten op een voetbalveld voortaan dubbel zo zwaar bestraft

Voetbal Vlaanderen bestraft agressie op en naast het veld voortaan dubbel zo zwaar. Met het #DoedeGijDatThuisOok-actieplan wil het paal en perk stellen aan elke vorm van geweld in ons voetbal. “Dit seizoen telden we 6.801 incidenten. Da’s goed voor zowat één op de vijftig matchen. Dat kunnen we niet meer tolereren”, zegt algemeen directeur Philippe Rosier.

Het voetbalseizoen is ten einde en de teller staat op 6.801. Zoveel keer werd dit jaar een scheidsrechter, een speler of een supporter langs of op een voetbalveld in Vlaanderen fysiek of verbaal aangevallen. De politie moest in februari uitrukken toen een speler van Infinity Vilvoorde een scheidsrechter te lijf ging na een rode kaart. Een weekend later draaide een partij tussen FC Dampoort en SKV Oostakker uit op een ordinaire vechtpartij waarvan de beelden lustig werden gedeeld op sociale media. En in maart zette KFC Damme vier jeugdspelers en hun entourage aan de deur na amok op het veld. En dat is slechts een greep uit de dikke map verslagen op het bureau van Voetbal Vlaanderen. Het disciplinair Comité deelde 5.958 sancties uit via minnelijke schikkingen en 843 na oproeping, waarbij spelers zich voor het disciplinair comité moeten komen verantwoorden.

1 op de 50 matchen

Een seizoen telt 30 speeldagen, dat zijn 330.000 gespeelde wedstrijden, vriendschappelijke matchen en toernooien in ons amateur- en jeugdvoetbal. “Dat betekent dat het in één op de vijftig matchen foutloopt”, zegt Nand De Klerck, beleidsadviseur en woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. “Het betekent gelukkig ook dat het in 98 procent van de wedstrijden wél vredig verloopt, maar élk geval is er één te veel.”

Met het excuus dat dit zogezegd deel is van het voetbal, ‘ingebakken’ in onze voetbalcul­tuur, nemen wij geen genoegen meer Philippe Rosier, algemeen directeur Voetbal Vlaanderen

Eén op de vijftig, dat wil Voetbal Vlaanderen niet langer tolereren. “Met het excuus dat dit zogezegd deel is van het voetbal, ‘ingebakken’ in onze voetbalcultuur, nemen wij geen genoegen meer”, vult algemeen directeur Philippe Rosier aan. “Agressie heeft hier geen plaats en zal daarom dubbel zo zwaar bestraft worden vanaf seizoen 2023-2024.”

Vuistslag, brutale trap...

Concreet betekent dat dat de zogenaamde indicatieve tabel - het document met richtlijnen waarop leden van het Parket en Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen zich baseren om een sanctie uit te spreken - een strengere update kreeg. Zo volgen op een opzettelijke vuistslag, niet in het aangezicht en zonder blessure tot gevolg, voortaan zes in plaats van drie speeldagen schorsing. En waar een speler of supporter voor een opzettelijke vuistslag, wél in het aangezicht, vroeger zes weken schorsing via minnelijke schikking kreeg aangesmeerd, zal die nu verplicht worden opgeroepen bij Voetbal Vlaanderen, met een strafmaat van acht speeldagen schorsing tot gevolg. Een opzettelijke, brutale trap die een vervanging noodzakelijk maakt, wijzigt van vier naar acht speeldagen niet voetballen en fysieke bedreiging aan het adres van een scheidsrechter levert met de nieuwe regel acht in plaats van vijf geschorste matchen op.

De agressie op en langs onze velden neemt toe. Het lijkt soms alsof er op in het voetbal meer is toegelaten dan in de maatschap­pij Marc Van Craen, voorzitter Voetbal Vlaanderen

“Hier was echt nood aan”, zegt Voetbal Vlaanderen-voorzitter Marc Van Craen. “De agressie op en langs onze velden neemt toe. Het lijkt soms alsof er op in het voetbal meer is toegelaten dan in de maatschappij. Als buitenstaander sta je soms perplex van wat er in onze verslagen te lezen staat. Sommige zaken kregen we niet langer uitgelegd, ook aan slachtoffers en hun families. Wie een scheidsrechter aanraakt, bijvoorbeeld, kreeg één jaar schorsing, maar een speler die een dame vol in het gezicht sloeg tijdens een vechtpartij op het veld werd slechts vier weken geschorst. Je voelt aan alles dat dat fout zat. We zetten de voorbije jaren al heel hard in op sensibilisering, met onder meer onze fairplay-ouders, en we gaan dat ook blijven doen, maar de strafmaat moet natuurlijk volgen.”

Doorsnede van maatschappij

Met het #DoedeGijDatThuisOok-actieplan hoopt Voetbal Vlaanderen een grote stap richting vredig voetbal te zetten. “We maken ons geen illusies, dit gaat niet alles oplossen”, zegt Rosier. “Langs een voetbalveld vind je de doorsnede van de maatschappij. We trekken een bijzonder breed publiek aan. Voetbal Vlaanderen telt meer dan 300.000 leden, we spelen 330.000 wedstrijden per jaar. Tel daar ouders en supporters bij en je weet dat voetbal elk weekend duizenden mensen op de been brengt. De geweldcijfers nemen overal toe, dus óók en zeker in het voetbal. Bovendien wordt alles gretig gefilmd en verspreid tegenwoordig, vaak hebben we de perceptie tegen. Maar we zijn ook beter georganiseerd. Geen geval glipt nog door de mazen van het net. Met deze actie willen we onze nieuwe strafmaat kracht bijzetten en een signaal aan spelers en supporters geven: met agressie kom je gewoon niet meer weg.”

Volledig scherm In februari moest de politie uitrukken om agressie bij voetbalclub Infinity Vilvoorde te bedaren. © Marc Baert