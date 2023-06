Met dit technologiefestival hoopt Jan Jambon (N-VA) toch zijn erfenis voor Vlaanderen achter te laten

Derde dag op rij meer dan 30°C: eerste hittegolf van het jaar is een feit

We zitten nu officieel in een hittegolf. Om 17.34 uur steeg de temperatuur in Ukkel voor de derde dag op rij boven de 30°C en voor de vijfde dag op rij boven de 25°C. Daarmee is er voldaan aan de criteria voor een landelijke hittegolf van het KMI. Morgen koelt het een beetje af. Geen tropisch warm weer meer dus, maar het blijft wel zomers.