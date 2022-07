Met deze tips barbecue je veilig

Met houtskool, briketten of krantenpa­pier: barbecue-ex­pert Peter De Clercq legt uit hoe je jouw barbecue het makke­lijkst in gang krijgt

De barbecue halen we met plezier boven wanneer de zon schijnt, maar toch vloeken we er allemaal wel eens op wanneer we hem niet makkelijk aankrijgen. Heb je daar krantenpapier voor nodig? Ben je beter af met houtskool of briketten? En moet je de kolen nog eens bijvullen tijdens het bakken? Barbecuemeester Peter De Clercq geeft een antwoord op al je vragen en zorgt ervoor dat je de vlam vanaf nu altijd aangewakkerd krijgt. “Gebruik nooit chemische aanmaakblokjes!”

18 juni