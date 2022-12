Met deze nieuwe technologie tegen spoorlopers hoopt Infrabel zo veel mogelijk slachtoffers te vermijden en impact op treinverkeer te beperken

Spoornetbeheerder Infrabel heeft dinsdag een infraroodsysteem tegen spoorlopers in gebruik genomen dat zo veel mogelijk slachtoffers moet vermijden en de stiptheid van de treinen moet beschermen. Het geavanceerd bewakingssysteem werd ingehuldigd in Brussel-Kapellekerk, het drukste punt van het spoornet waar jaarlijks gemiddeld 18 gevallen van spoorlopen (of pogingen) worden geregistreerd.

Vorig jaar werden in totaal liefst 591 gevallen van spoorlopen opgetekend. Vijf personen kwamen om het leven door op, over of naast de sporen te lopen. Bovendien veroorzaakten spoorlopers in 2021 gemiddeld bijna 5 uur vertraging per dag.

Web van infraroodstralen

De nieuwe technologie, die sinds eind vorig jaar werd getest en nu officieel in gebruik werd genomen, heeft tot doel om nieuwe slachtoffers te voorkomen en de stiptheid zo veel mogelijk te beschermen. Het web van infraroodstralen aan de zuidelijke ingang van de Noord-Zuidverbinding detecteert iedereen die door de stralen loopt. Die personen worden daarnaast meteen door de camera's gecapteerd. Zo kunnen bewakingsagenten van de controlekamer in Brussel te allen tijde zien wat er gebeurt en ingrijpen indien nodig.

De bedoeling is om het systeem, dat geïnspireerd is op het systeem dat ook in de Kanaaltunnel wordt gebruikt, binnenkort uit te rollen naar andere sleutelposities op het Belgische spoornet, zoals de noordelijke tunnelingang van de Noord-Zuidverbinding, de Noord-Zuidverbinding onder het station van Antwerpen-Centraal en de tunnel van Soumagne (hogesnelheidslijn Brussel-Duitsland).

Intelligente afsluiting

Daarnaast werd aan beide kanten van het station Brussel-Kapellekerk ook een zogenaamde intelligente afsluiting geplaatst. Die afsluiting is uitgerust met speciale bewegingssensoren, die de controlekamer meteen waarschuwen als er iemand over de afsluiting probeert te klimmen. Eerder werden er al gelijkaardige afsluitingen in gebruik genomen in Jambes (Namen) en in Kortrijk.

