Met deze 6 stappen wil Vlaams Belang Vlaanderen onafhankelijk maken

Baby Liony belandt op intensieve zorg na dagje bij onthaalou­der: “Je zet je dochter af in vol vertrouwen en dan gebeurt dit”

“Ze is misschien gewoon een beetje moe”, opperde de onthaalouder eerst nog, maar Tony Ingelrest (48) uit Evergem zag meteen dat zijn dochter niet in orde was. Zijn zes maanden oude baby werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van het shakenbabysyndroom. De bewuste crèche is tijdelijk geschorst. Een vrouw is opgepakt en wordt maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Mama Lieselotte De Soete (30) blijft ondertussen achter met veel vragen. “Ik moet weten wat er mijn kind gebeurd is en wie het gedaan heeft. Sterker nog: ik eis dat”, zegt ze in een exclusieve reactie aan onze redactie.