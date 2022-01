Met de aankoop van een hotel strijkt Durbuy-baas Marc Coucke nu ook in Han-sur-Lesse neer: “Tof dat Coucke naar hier komt. Maar de grotten van Han blijven van ons”

“Nee, wij zullen onze grotten van Han nooit verkopen aan Marc Coucke.” Zo klinkt het nog altijd bij de eigenaarsfamilie nu Marc Coucke na Durbuy ook in het Naamse Han-sur-Lesse is neergestreken. De Vlaamse multimiljardair kocht er driesterrenhotel ‘Grenier des Grottes’ – daar jàrenlang zowat het enige hotel — dat hij zo snel mogelijk wil upgraden. “En daar zijn we heel blij mee, maar de rest blijft van ons.”