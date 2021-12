Met corona verdween niet de etiquette: “De vraag naar butlers is groter dan ooit”

Butler blijkt geen in onbruik geraakt beroep. Sinds de pandemie willen meer mensen de luxe die ze gewoon zijn op restaurant, op reis of in een privéjet, ook thuis. Rijke families die een house- of lifestylemanager willen - zo heet de moderne butler - komen op een wachtlijst van een jaar. “Elke butler heeft zijn no go’s. Voor mij zijn dat jachtgeweren en kindjes”, vertelt Wouter (26) die twee jaar geleden z'n diploma kreeg.