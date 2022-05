Met Apple Pay bekampt Antwerpse betaalapp Bonsai grote concurrent Payconiq

In België ondersteunen van de grote banken enkel ING, KBC en BNP Paribas Fortis de mogelijkheid om te betalen met Apple Pay. Wie bijvoorbeeld bij Belfius of Argenta klant is en een iPhone heeft, kan dus moeilijk contactloos betalen met de smartphone. Betaalapp Bonsai brengt er via een omweg verandering in. HLN sprak met Jelle Baats, CEO van het Antwerpse bedrijf, over de nieuwe functie, het zakenmodel van de groene start-up en hoe het is om te concurreren met de mastodont die Payconiq Bancontact Company is.

Wie van het bestaan van betaalapp Bonsai afweet, kent het naar alle waarschijnlijkheid omwille van de belofte dat bij elke tien betalingen die je ermee doet er een boom wordt geplant. Ideaal voor wie het geweten wil sussen of iets goed wil doen bij het kopen van een flat white in de koffiebar.

Je kan er ook geld mee sturen naar iemand anders die Bonsai gebruikt. De app kan op dit moment zo’n 10.000 maandelijkse gebruikers overtuigen, vertelt Baats aan onze redactie. In totaal installeerden 90.000 mensen de applicatie op hun smartphone.

Volledig scherm Apple Pay in gebruik, beeld ter illustratie © Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Met de lancering van Google Pay eerder deze maand en Apple Pay vorige week wil het Antwerpse bedrijf een nieuwe markt aanboren. Daarmee kan je namelijk contactloos betalen met je smartphone zoals dat met vele bankkaarten kan, zonder dat je naar je portefeuille hoeft te grijpen. Om Google en Apple Pay te kunnen gebruiken, moest je tot nu toe wel bij de “juiste” bank klant zijn. Zo ondersteunt bijvoorbeeld Argenta geen van de twee methodes.

Bonsai brengt daar verandering in. Het bedrijf achter de app is een betaalinstelling, erkend door de Nationale Bank België, en kan een koppeling maken met zichtrekeningen van zowat alle Belgische banken. Wanneer je dat hebt gedaan, kan je betalen met Bonsai en gaat het bedrag na maximaal enkele dagen zonder verdere tussenstappen van je rekening.

Een virtuele Mastercard en hoge Apple-kosten

Dat betalen kan nu dus ook via Google Pay en Apple Pay. Daarvoor maakt Bonsai een virtuele kaart van Mastercard aan die werkt zoals de klassieke bankkaart. Je betaalt niet met krediet: het geld gaat rechtstreeks van je rekening af. Bovendien kan je met Bonsai nooit onder de nul gaan bij je bank.

Wie klant is bij banken als Argenta, Belfius of Beobank krijgen via de omweg van Bonsai eindelijk de mogelijkheid om Google of Apple Pay te gebruiken. Opvallend, want de banken die het niet ondersteunen zeggen dat niet te doen omwille van de kostprijs die Apple vraagt.

Volledig scherm Jelle Baats, de CEO van de Antwerpse betaalapp Bonsai © Bonsai

Hoeveel exact er betaalt moet worden aan Apple om de service te ondersteunen, wil Bonsai-CEO Jelle Baats niet zeggen. “Er is een deel vaste kosten en een deel variabele. Dat geldt ook voor Google Pay en Mastercard. Het is geweten dat de kosten van Apple hoger zijn dan die van Google, maar dat valt wel mee”, zegt de ondernemer wel.

Het is voor Bonsai nu belangrijk om voldoende actieve gebruikers aan te werven die betalingen met de app doen. Aan elke betaling verdient Bonsai een bepaald bedrag. Van zodra er voldoende betalingen gebeuren, worden de vaste kosten van Apple Pay, Google Pay en Mastercard verwaarloosbaar. “Dan kunnen we break-even draaien en er misschien zelfs een beetje winst uit halen”, aldus Baats.

Maar Bonsai belooft ook bij elke tiende betaling met de app een boom te planten. Dat kost uiteraard geld, meer specifiek tien procent van de omzet die het bedrijf binnenrijft met transacties. “We kijken niet naar de winst die we ermee maken, want daar kan niet mee gesjoemeld worden. Dat is voor ons belangrijk want omzet kan je niet manipuleren. Dat is zwart op wit”, verklaart de Bonsai-CEO.

Het “Amerikaans model”

Ondertussen is het betaalbedrijf dat in 2016 werd opgericht verre van winstgevend. In 2021 maakte de start-up ruim 2,3 miljoen euro verlies. Daarover maakt Jelle Baats zich niet meteen zorgen. Zijn bedrijf volgt wat hij het “Amerikaans model” noemt: eerst een groot deel van de markt inpalmen, daarna winst genereren.

Recent staat dat model echter onder druk. Techaandelen kelderen, rentevoeten van centrale banken stijgen waardoor geld lenen duurder wordt, investeerders zijn zenuwachtig. Een illustrerend voorbeeld: flitsbezorger Gorillas plant de helft van haar kantoorpersoneel te ontslaan en heroriënteert zich op de landen waar het 90 procent van haar omzet draait. Voor deze maand leek het bedrijf weinig te geven om winst maken, maar zich te focussen op de markt te veroveren.

Volledig scherm Het team achter de Antwerpse betaalapp Bonsai © Bonsai

Baats zegt geen last te hebben van deze trends, want Bonsai is een pak kleiner en zit in een andere levensfase. “Onze investeerders stappen mee in dat verhaal. Dat geluk hebben we wel. Ik kan het je op een papiertje geven: onze verliezen gaan de komende jaren waarschijnlijk eerst groter worden voordat ze terug kleiner worden. Wat nu belangrijk is, is marktpenetratie. Daarom lanceren we volgend jaar in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.”

Eenmaal groot genoeg kan Bonsai dan geld beginnen verdienen. Hoe exact is nog niet in steen gebeiteld. “Eigenlijk zijn we een beetje zoals Facebook. We hebben een product dat gratis is, zoals Facebook. Tegelijkertijd gaan we diensten aanbieden aan andere bedrijven”, legt Baats uit. Denk daarbij aan manieren om als handelaar over kortingen te communiceren naar de gebruikers van Bonsai. De Antwerpse start-up zou daarvoor dan een bedrag in ruil krijgen.

De olifant in de kamer

In die zoektocht naar gebruikers botst Bonsai wel op een mastodont: Payconiq Bancontact Company. Dat betaalbedrijf is in handen van grootbanken KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius, ING en AXA Bank/Crelan. Het beheert naast het alombekende Bancontact-betaalsysteem ook de Payconiq-betaalapp. Bij dat laatste heeft het een technisch voetje voor: bij Bonsai moet je elke 90 dagen opnieuw je zichtrekening eraan linken.

Volledig scherm De Payconiq-app in gebruik bij een handelaar. © Payconiq Bancontact Company

Toch heeft Baats geen schrik van de grotere concurrent. Zo gelooft hij dat het sociale verhaal van bomen planten mensen zal aansporen Bonsai te gebruiken. Ook Apple Pay en Google Pay zijn functies die Payconiq (voorlopig) nog niet heeft. En wereldwijd werken de producten van Payconiq Bancontact Company niet, wat Bonsai nu wel kan dankzij de contactloze betaalmethoden.

De CEO is daarom ook ambitieus. “Tegen het einde van het jaar willen 50.000 actieve gebruikers en tegen 2025 willen we er een miljoen”, zegt hij. Dat is dus het aantal gebruikers ruim vertienvoudigen op drie jaar tijd. Of dat ook lukt, is koffiedik kijken, maar Jelle Baats en z’n werknemers hebben in ieder geval genoeg te bewijzen.