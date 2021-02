Met 50 miljoen gokken op recordpot van 210 miljoen: de waanzinnige cijfers achter EuroMillions

Evenemen­ten en cultuursec­tor hoopt op groen licht voor gecontro­leer­de events

24 februari In aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag pleiten Sound of Silence, dat de evenementensector vertegenwoordigt tijdens de coronacrisis, en de Crisiscel Cultuur voor groen licht en een duidelijke roadmap voor gecontroleerde en georganiseerde events. “Gun de bevolking en bovenal de jongeren een veilige uitlaatklep”, klinkt het vandaag in een persbericht.