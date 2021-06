Mes in wachtlijst voor meest dringende noden in gehandicaptenzorg

De wachtlijst voor personen met een handicap blijft groeien. In het laatste jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is sprake van 16.523 wachtende meerderjarigen, 545 meer dan het jaar voordien.

Om die wachtlijst voor personen met een handicap aan te pakken, was de regering-Jambon oorspronkelijk van plan om tegen het einde van de legislatuur in 2024 270 miljoen euro extra te investeren. Maar zelfs met die investering zou de wachtlijst de komende jaren langer in plaats van korter worden. Prognoses zagen de wachtlijst aangroeien tot meer dan 26.000. Dat komt vooral omdat de instroom groter is dan de uitstroom. Zo zijn er bijvoorbeeld elk jaar 2.000 Vlamingen die automatisch recht hebben op een budget (bv. mensen die omwille van een noodsituatie meteen een budget nodig hebben) en stromen er maar 850 mensen uit. Daarnaast komen er elk jaar ook 1.000 mensen bij met een dringende vraag.

Kentering

Er was dus meer nodig om echt voor een kentering te zorgen. Daarom besliste minister van Welzijn Wouter Beke om een aantal hervormingen door te voeren en de extra budgetten versneld in te zetten. De hervormingen waren volgens Beke nodig om "het systeem onder controle krijgen". Er werd dus gesleuteld aan het systeem. "Geen besparingen, maar efficiëntieoefeningen waardoor we elders extra budgetten konden creëren", legt Beke uit. Het gaat dan onder meer om de uitdoving van het basisondersteuningsbudget (BOB). Dat BOB is een vast, forfaitair bedrag van 300 euro dat personen met een handicap vrij kunnen inzetten voor hun ondersteuning.

Maar naast die hervormingen was er ook gewoon sneller extra geld nodig. De regering besliste daarom eerder al om de beloofde 270 miljoen euro naar voren te schuiven en versneld te investeren. Van die 270 miljoen is ook al 40 miljoen ingezet. Van de resterende 230 miljoen euro per jaar zal ongeveer de helft (117 miljoen euro) gaan naar de personen met een handicap met de meest dringende noden.

Concreet is het volgens minister Beke de bedoeling dat alle 2.690 Vlamingen in die 'prioriteitengroep 1' binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget krijgen. Ter vergelijking: nu is de gemiddelde wachttijd in die groep nog bijna 3 jaar. De belofte van 18 maanden of 1,5 jaar geldt ook voor wie in de komende maanden en jaren in die hoogste prioriteitengroep belandt. "Dit is een massieve operatie en een nooit geziene inspanning", meent de CD&V-minister.

Perspectief

Maar ook wie minder acuut ondersteuning nodig heeft en in prioriteitengroep 2 of 3 zit, heeft volgens Beke recht op perspectief. Voor de bijna 4.000 mensen die in groep 2 zitten, worden volgens Beke "pistes onderzocht". Van de meer dan 11.000 mensen in de laagste prioriteitengroep 3 wordt de zorgvraag "geëvalueerd". Er komt een bevraging die in kaart moet brengen welke zorgvraag zij precies hebben. "Mogelijk bestaan er voor hen ook andere oplossingen zoals rechtstreeks toegankelijke hulp of alternatieve ondersteuning", aldus Beke.

De wachtlijst volledig wegwerken zal niet lukken, erkent Beke, ook niet met deze extra investering. "Maar deze regering zal 1,6 miljard investeren in de gehandicaptenzorg. Dat is niet alleen dubbel zoveel als oorspronkelijk gepland, maar ook een verdubbeling tegenover de 825 miljoen van de vorige Vlaamse regering". Toch zal ook de volgende Vlaamse regering moeten blijven investeren in de gehandicaptenzorg. "Elke regering zal een inspanning moeten doen", aldus Beke. Door de stijgende zorgvraag is er elk jaar (cumulatief) 60 à 70 miljoen euro extra nodig, wat neerkomt op een inspanning van minstens 300 miljoen euro op één legislatuur.