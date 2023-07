Meryame Kitir (Vooruit) stopt met politiek: “Tijd voor een nieuw hoofdstuk”

Wat te doen aan de kust tijdens de zomer van 2023: 100 onmisbare tips voor het hele gezin

De zomervakantie is eindelijk begonnen, en dus maken onze kuststeden zich op voor de gezellige drukte. Onze redactie verdiepte zich in het aanbod van alle kustgemeenten en zocht de leukste evenementen voor je uit. Alles samen is dat goed voor maar liefst 100 uit-tips aan de kust. Van De Panne helemaal tot in Knokke-Heist: dit valt er deze zomer allemaal te beleven aan zee.