Merendeel van auto’s in ondergrondse parking Meir heeft Nederlandse nummerplaat

covid-19Sinds vorige week zijn niet-essentiële winkels bij onze noorderburen gesloten, dus lijken heel wat Nederlandse shoppers de grens over te steken voor de laatste kerstinkopen. Ook bij ons geldt nochtans een verbod op ‘funshoppen’. In de ondergrondse parking aan de Meir in Antwerpen valt het dan ook op dat de meerderheid van de geparkeerde wagens een Nederlandse nummerplaat heeft. Ook op de Meir zelf is het behoorlijk druk.