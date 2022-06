Merendeel geëvacueerde Afghanen erkend als vluchteling in ons land

Het leeuwendeel van de Afghanen die door ons land werden geëvacueerd na de machtsovername door de taliban, heeft intussen internationale bescherming gekregen. Dat heeft topman Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) woensdag verklaard in de Kamer. Er volgt nog onderzoek naar mensen die werden teruggebracht, maar die eigenlijk al subsidiaire bescherming genoten. Hij gaf ook aan dat bepaalde groepen uit Afghanistan in regel erkend worden als vluchteling, al is er vandaag in Afghanistan in het algemeen geen reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld, voegde hij daar nog aan toe.

Na de val van Kaboel in de zomer van vorig jaar, werd de evacuatiemissie Red Kite georganiseerd. Door die operatie konden in de tweede helft van augustus, via een luchtbrug met het Pakistaanse Islamabad, in totaal meer dan 1.400 mensen geëvacueerd worden uit Afghanistan. Aan de missie kwam een einde uit vrees voor aanslagen aan de luchthaven van Kaboel, al volgden later nog evacuaties.



De meeste dossiers werden bij voorrang behandeld en in bijna alle gevallen (490 tot 500 dossiers) werd beslist tot erkenning van de status. In 7 tot 9 dossiers volgde een weigering, aldus Van den Bulck.

Bij de geëvacueerden bleken ook mensen te zitten die al internationale bescherming genoten, vooral subsidiaire bescherming. Dat statuut was soms al meer dan tien jaar geleden toegekend. “Het is juist dat als blijkt dat die personen zijn teruggegaan naar hun land van herkomst, je de vraag kan stellen naar de actualiteit van het statuut van internationale bescherming”, luidde het. “Daarom heeft de staatssecretaris gevraagd te onderzoeken of er al dan niet redenen zijn tot intrekking of opheffing. We zullen dat doen, maar het onderzoek is nog niet gestart.”

Minder informatie beschikbaar

Na de machtsovername door de taliban in augustus vorig jaar besliste het CGVS een tijdlang geen beslissingen te nemen over verzoeken tot internationale bescherming uit Afghanistan. Het gaat daarbij om de erkenning van de status als vluchteling en in tweede orde de subsidiaire bescherming. De reden voor de opschorting was dat er toen onvoldoende informatie beschikbaar was om de situatie algemeen te beoordelen.

Sinds begin dit jaar is daar verandering in gekomen. Er is minder informatie voorhanden dan een jaar geleden, gaf Van den Bulck aan. Maar tot voor de machtsovername waren er weinig andere landen van herkomst waar zo'n verregaande monitoring was. Bovendien is er in Afghanistan meer informatie beschikbaar dan in veel andere landen.

"De situatie is problematisch, maar ze is niet van die aard dat er bij elke persoon uit Afghanistan per definitie nood is aan internationale bescherming", luidde het. Volgens de commissaris-generaal was de situatie voor de taliban ook al problematisch en is ze vandaag slechter op bepaalde aspecten dan een jaar geleden.

Wat de vluchtelingenstatus betreft, die wordt vandaag zowat in regel toegekend voor bepaalde groepen, zoals alleenstaande vrouwen, meisjes, mensen die voor het vorige regime gewerkt hebben, LGBTQI+ en bepaalde minderheden als de Hazare.

Humanitaire situatie

De subsidiaire bescherming is complexer. Daarbij wordt gekeken naar de veiligheidssituatie en naar de humanitaire toestand. Wat de veiligheid betreft, is de situatie volgens Van den Bulck fundamenteel anders dan vroeger. Er zijn geen gevechten meer tussen de ordetroepen en de taliban. Wel zijn er nog incidenten, maar er is in het algemeen geen reëel risico slachtoffer te worden van gericht geweld. Volgens sommige bronnen is de situatie de voorbije vijftien jaar niet beter geweest dan vandaag, zei hij.

Bij de humanitaire situatie gelden verschillende elementen. Het moet gaan om een uitzonderlijke extreme situatie, met een duidelijke actor en een intentioneel element. "In het algemeen is er geen reden om de status van subsidiaire bescherming toe te kennen omwille van de humanitaire situatie in Afghanistan. Dat is ook zo voor vele andere landen in Afrika, waar de situatie niet noodzakelijk beter is, maar minder in the picture komt", aldus Van den Bulck.

Hij kwam ook terug op het onderscheid in behandeling tussen Oekraïners en Afghanen. Dat Oekraïne dichter bij de EU ligt, is geen relevant element, aldus Van den Bulck. "Het relevante element is de fundamenteel andere situatie, zeker en vast naar veiligheid. Het risico slachtoffer te worden van willekeurig geweld is in Oekraïne reëel aanwezig."