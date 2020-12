Merel Hoens (16) vecht tegen anorexia: “Een psychische ziekte staat niet af te lezen op je hoofd”

Een mandje. Een deken. Balletje. Voederbakjes. “Let maar niet op de rommel”, verontschuldigt Veerle, de mama van Merel (16) zich, wijzend naar de stapel op de kast. “Alles ligt klaar voor de komst van Minte. We mogen haar morgenmiddag na school weer oppikken voor logement.” Minte is de krullige, zwarte labradoodle die Merel straks zal helpen. Een assistentiehond, pal in haar puberteit. “Ze heeft nog wat oefening en bijsturing nodig”, lacht Veerle. “Maar we zien nu al hoe die hond Merel aanvoelt. Vorig weekend nog: Merel at niet, de hond at niet. Was Merel moe, dan ging de hond liggend om een knuffel hunkeren.”