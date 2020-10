Mentaal welbevinden daalt richting niveau lockdown

"We gaan opnieuw richting het niveau van de lockdown, nog vooraleer er een eventuele nieuwe lockdown is", zegt onderzoeker Philippe Beutels (UAntwerpen). Dat blijkt uit een eerste analyse van de online bevraging van dinsdag. Bij alle bevolkingsgroepen en in alle provincies gaat het de verkeerde richting uit, maar in het bijzonder bij deelnemers die werkzaam zijn in het onderwijs en de gezondheidszorg.



Deelnemers aan de Grote Coronastudie konden drie activiteiten aangeven die ze absoluut niet willen opgeven. Het openhouden van de lagere scholen wordt door 33 procent van de mensen aangestipt, gevolgd door het kunnen samenkomen met vrienden (30 procent) en het behouden van één knuffelcontact (30 procent). Opvallend: activiteiten zoals op café gaan (7 procent), een concert of theaterstuk bijwonen (6 procent) en live naar een sportwedstrijd gaan (2 procent) staan veel minder hoog op de prioriteitenlijst.



De bevraagden geven ook aan dat de duurtijd tussen het afnemen van de coronatest en het verkrijgen van het resultaat overal toeneemt. In Vlaanderen is de vertraging het grootst in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De vertraging is nog groter in Brussel en de Waalse provincies. Opvallend: deelnemers met een minder sterke financiële achtergrond moeten langer wachten op hun resultaat, wat mogelijk verklaard kan worden door de stedelijke context waarin zij vaak wonen.