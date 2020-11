Mentaal Kabaal, de blog die taboe rond psychische problemen wil doorbreken: “Er is licht aan het einde van de tunnel”

Tijdens de nieuwe lockdown duiken steeds meer verhalen op van (jonge) mensen die er mentaal helemaal doorzitten. Zoals dat van Ketnetwrapster Gloria Monserez (19) en andere studenten. Maar er zijn nog vele anderen die niét met hun verhaal naar buiten komen. Net daarom willen Fien Adriaens (23), Jaleesa Greening (28), Zoë Magniette (23) en Julie Van Achter (23) met hun blog en Instagrampagina ‘Mentaal Kabaal’ mentale gezondheid bespreekbaar maken. Nu meer dan ooit. “De situatie vandaag is uitzichtlozer dan de eerste keer”, zegt Jaleesa daarover. “In maart en april was alles spannend en nieuw, we waanden ons in een film. Nu zijn we weer bij af en weten we wat er op ons afkomt. De lange en donkere wintermaanden spelen natuurlijk ook een rol.”

De vier toenmalige studenten begonnen eind februari met de blog ‘Mentaal Kabaal’ als een schoolopdracht vanuit eigen ervaring, en al snel kregen ze heel wat positieve reacties en groeide het uit tot iets groters. “We zien de maatschappelijke relevantie en interesse voor ons project”, aldus Zoë. “Heel veel mensen sturen ons berichten omdat ze situaties uit de interviews of andere posts herkennen. Dat is bij alle thema’s het geval, van eenzaamheid over lichamelijke onzekerheid tot racisme. We voelen bij velen de nood aan een platform om verhalen te delen.”

Quote Wanneer een thema té zwaar is, kan het gevaarlijk worden. Ook wij moeten soms even slikken na een heftige getuigenis Zoë Magniette, Mentaal Kabaal

Nochtans heerst er vandaag nog steeds een taboe rond praten over mentale gezondheid, merken de vier ‘kabaalmakers’. “Het is makkelijk te bagatelliseren omdat het niet zichtbaar is. Iemand met een gebroken been zal veel sneller op begrip kunnen rekenen dan iemand met zelfmoordgedachten. Als anderen zeggen dat je overdrijft of dat je je aanstelt, zal je ook niet durven praten. Ondanks dat taboe zijn mentale problemen van alle tijden, leeftijden en genders. Daarom willen wij ‘Mentaal Kabaal’ ook zo inclusief mogelijk maken, ook al trekken we vooral jonge vrouwen tussen 14 en 24 jaar aan”, klinkt het in koor. “We zoeken momenteel actief naar manieren om bijvoorbeeld meer mannen aan te spreken.”

(lees verder onder de video)

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Een manier vinden om de juiste snaar te raken bij mensen, is iets waar ze bij ‘Mentaal Kabaal’ fel mee bezig zijn. “We informeren ons voldoende over een thema vooraleer we er iets over publiceren en werken intussen ook samen met enkele organisaties. Je wil absoluut niets schrijven dat in het verkeerde keelgat schiet of mensen nog dieper in de put duwt”, aldus Jaleesa. “Wanneer een thema té zwaar is, kan het gevaarlijk worden. Ook wij moeten soms even slikken na een heftige getuigenis”, voegt Zoë toe. “Daarom sluiten we elk zwaar thema op een positieve noot af, proberen we tips te geven en, waar dat kan, humor te gebruiken om te relativeren. We zijn zo creatief mogelijk. Het is de bedoeling dat lezers kracht halen uit onze inhoud.”

De ‘kabaalmakers’ zijn ervan overtuigd dat het praten over mentale problemen steeds minder een issue zal worden. “Het zal dezelfde weg opgaan als homoseksualiteit”, stelt Julie. “Volgens mij krijgen we een slingerbeweging, waarbij praten over mentale gezondheid eerst té veel aandacht krijgt en je er zogezegd moét over praten, om vervolgens te normaliseren en een gewone plek te krijgen in de maatschappij.” Om die plek te bereiken, willen de vier dames met ‘Mentaal Kabaal’ een zo breed mogelijk publiek aanspreken. “Op het einde van de dag willen we met onze content mensen kunnen vertellen hebben dat ze er niet alleen voor staan. Dat we er met z’n allen doorheen komen. En dat er licht is aan het einde van de tunnel.”

Op Instagram pakken ze vooral uit met eigen tekeningen of die van een andere artiest:

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.