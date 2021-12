Mensenrechteninstituut keurt vaccinatieplicht goed

Premier De Croo stapt zelf naar Engie met twee vragen over kernuit­stap

Premier Alexander De Croo gaat contact opnemen met Engie over de vragen die rijzen in het dossier over de kernuitstap. Hij doet dat op verzoek van het kernkabinet dat vrijdag samenkwam over het dossier, bevestigt zijn entourage na informatie van ‘De Morgen’.

