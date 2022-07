Mensenhandel op Antwerpse bouwwerf: “Alles wijst op internationaal netwerk”, zegt minister Van Quickenborne

Borealis, een van de grootste spelers in de Europese chemie, bouwt een plasticfabriek in het Oost-Vlaamse Kallo, tegen de Antwerpse haven. Het bedrijf wil er propaangas omzetten in propyleen, een basisbouwsteen in de chemiesector die opduikt in autobumpers, verpakkingen, injectiespuiten en stofzuigers.

“Op de werf werden inderdaad slachtoffers van mensenhandel tewerkgesteld”, bevestigt arbeidsauditeur Bart Wens aan ‘De Tijd’. Verschillende indicatoren wijzen alvast in die richting. De mannen - stuk voor stuk van Filipijnse en Bengaalse afkomst - zouden maandelijks een loon gekregen hebben van amper 650 euro om zes dagen op de zeven te werken.

In een reactie aan ‘Gazet van Antwerpen’ en ‘De Tijd’ laat Borealis weten dat het niet gaat om werknemers van Borealis zelf, maar om medewerkers van de aannemer IREM-Ponticelli. Borealis benadrukt dat het van al zijn partners verwacht "dat zij zich op een ethische en conforme manier gedragen, zoals duidelijk is bepaald in de Borealis Code of Business Conduct en dat zij alle wettelijke voorschriften, met inbegrip van de arbeidswetgeving, volledig naleven."

Internationaal netwerk

Minister van Justitie Van Quickenborne (Open vld), bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Er zijn al verschillende slachtoffers en ook verdachten gehoord”, zegt hij bij ‘HLN LIVE’. Hij wijst erop dat het om een internationaal netwerk gaat, waarbij de verdachten via een commercieel netwerk in contact kwamen met de slachtoffers.

“Mensenhandel is een probleem dat helaas veel te weinig aandacht krijgt”, zegt Van Quickenborne. “We hebben gelukkig centra die slachtoffers van mensenhandel begeleiden. Zoals Payoke in Antwerpen, zij vangen jaarlijks zo’n 150 mensen op.” De Global Slavery Index schat dat in ons land 23.000 slachtoffers van mensenhandel te betreuren zijn, legt Van Quickenborne uit. “Gisteren (maandag, red.) hebben we bekend gemaakt dat we veel meer willen doen om dit soort gevallen bekend te maken. We hebben een centraal meldpunt gelanceerd: stopmensenhandel.be, waar slachtoffers maar ook mensen die vermoeden dat er gewerkt wordt met dit soort mensen dat kunnen melden.”

Op alle fronten actief

Van Quickenborne wil met het nieuwe meldpunt meer aandacht besteden aan preventie, maar ook aan vervolging en opvolging. Zo krijgt de Federale Gerechterlijke Politie veertig extra speurders voor de strijd tegen mensenhandel. “Daarnaast is er ook de steun aan de slachtoffers. Er zijn drie centra actief in ons land. Die worden ook financieel gesterkt door onze regering. Op alle fronten zijn we actief om de slachtoffers te kunnen terugdringen”, stelt Van Quickenborne.

De minister wijst erop dat het vaak om gevallen gaat die niet meteen aan de oppervlakte komen. “De sociale inspectie heeft daarom veertig mensen exclusief voorbehouden voor dit soort acties”, maakt hij duidelijk. Van Quickenborne zegt dat het belangrijk is dat mensen die vermoedens van mensenhandel hebben op bijvoorbeeld een bouwwerf in hun buurt, dat ook melden. Zodanig dat er ook actief op kan gewerkt worden.

“De 55 slachtoffers hebben nu een veilig onderdak gekregen. Ze zullen na hun verhoor ook een statuut krijgen, waardoor ze opgevolgd kunnen worden door die centra die slachtoffers begeleiden”, vertelt Van Quickenborne. Volgens hem werkt het parket hard op dit onderzoek. Hij wijst erop dat verdachten zware gevangenisstraffen van 10 tot 15 jaar riskeren voor mensenhandel en mensensmokkel. Ook stelt hij dat Borealis, als hoofdaannemer, wel aansprakelijk gesteld kan worden.

Problematiek is niet nieuw

Er is nood aan meer inspecteurs en zwaardere straffen om het probleem van mensenhandel aan te pakken, meent Gianni De Vlaminck, federaal secretaris van de vakbond ABVV. Voor de vakbond is de problematiek van uitbuiting van buitenlandse arbeidskrachten op Belgische bouwwerven niet nieuw, al is de onderaannemer van Borealis, IREM-Ponticelli volgens de kranten, niet bekend bij De Vlaminck. “Die mensen zoeken een betere toekomst omdat er in hun land niet voldoende werk is of nog slechter betaald dan hier. Maar dan moet wel de detacheringsrichtlijn gerespecteerd worden, die vastlegt dat ze recht hebben op het minimumloon van het gastland”, zegt hij. De vakbondssecretaris meent dat een versterking van de inspectiediensten en zwaardere straffen voor de carrousels aan onderaannemers, kan helpen in de strijd tegen mensenhandel.

De Vlaamse Confederatie Bouw wilde dinsdag dan weer niet reageren op de uitbuiting op de Borealiswerf. Volgens directeur Marc Dillen werkten de arbeiders er aan industriële installaties en vallen ze dus onder het paritair comité van de metaalsector.

Protocolakkoorden

De stad Antwerpen zal in de zaak “alle mogelijkheden gebruiken om bestuurlijk gevolg te geven” aan het gerechtelijk onderzoek. “Mensenhandel is op zich uiteraard een gerechtelijke zaak”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Onze stedelijke rol is daarin vooral ondersteunend, waarbij steeds alle mogelijke bestuurlijke maatregelen gebruikt worden om schrijnende toestanden die in onze stad geen plaats hebben, te beteugelen.”

De Wever wijst er in een reactie op dat de stad in 2017 protocolakkoorden sloot met zowel het parket als het arbeidsauditoraat om nauwer samen te werken rond het aanpakken van mensenhandel. “Dat heeft voor seksuele uitbuiting in het bijzonder voor een aantal belangrijke dossiers - cafés zoals het Keteltje, hotels waar tienerpooiers actief waren - in het verleden al vruchten afgeworpen”, zegt hij. “Voor economische uitbuiting zijn er eveneens al verschillende bestuurlijke maatregelen voortgevloeid uit gerechtelijke acties.”

De Wever stelt nog dat de lokale politie al uitgebreid ondersteuning gaf bij de gerechtelijke acties op de bouwwerf.

