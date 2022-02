Mensen zonder papieren bezetten leegstaand gebouw in Sint-Joost

“Les bénévoles sans-papiers de Bruxelles”

De bezetters noemen zich “Les bénévoles sans-papiers de Bruxelles”. Ze hopen met de eigenaar een ‘overeenkomst van precair gebruik’ te sluiten om onderdak te bieden aan mensen die illegaal in België verblijven of dakloos zijn, totdat het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. Volgens de bezetters staat het pand al meer dan een jaar leeg en is er nog geen stedenbouwkundige vergunning voor aangevraagd.

Gedwongen op straat leven

“We leven sinds jaren in Brussel”, zegt een woordvoerder van het collectief in een communiqué. “We hebben geen papieren, de politie treedt tegen ons op, we zijn gedwongen op straat te leven, in onaangepaste, te dure of overvolle onderkomens. De overheid weigert de noodzakelijke oplossingen aan te reiken, te beginnen met een regularisatie, waardoor we niet legaal kunnen werken.”