Mensen voelen zich opgeblazen na het eten van een pasta. En nu evolueert ons eetpatroon sneller dan ooit

Het is een teken aan de wand. Studentenrestaurant Alma van de KU Leuven maakte bekend dat het de werking grondig zal moeten herzien omdat het in slechte papieren zit. De boosdoener is niet corona, wel het veranderde eetgedrag van studenten, zei Stefaan Saeys, de voorzitter van de raad van bestuur van Alma vzw, aan de Mediahuis-kranten. “De tijd is voorbij dat die op de middag aardappelen met bloemkool en worst aten.” Saeys haalt ook de gestegen concurrentie van supermarkten aan, die een groot gamma aan kant-en-klaarmaaltijden hebben, of ketens zoals Exqi of Foodmaker, die betaalbare gezonde salades aanbieden. Steeds meer studenten hebben bovendien minstens een microgolfoven op kot waarmee ze makkelijk zelf kunnen ‘koken’.