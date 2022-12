“Mensen reageren verrast als ik de deur voor hen openhoud”: deze Vlamingen gaan trots door het leven met een gezichtstattoo

Vanaf mei 2023 met nachttrein van Brussel naar Berlijn

De kogel is door de kerk voor het Nederlands-Belgische spoorinitiatief European Sleeper. In mei volgend jaar zal zijn eerste nachttrein tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn sporen. De primeur is voor een rit met vertrek in de Duitse hoofdstad, zo meldt European Sleeper. Drie keer per week zal de nachttrein heen en weer rijden. Het gaat om de tweede nachttrein vanuit België.

27 december