"Mensen moeten langer aan het werk kunnen blijven, dat is dringend”, zegt Frank Vandenbroucke (Vooruit)

INTERVIEW. Natassia, de vrouw achter (Michelin)ster Wout Bru: “Als Wout op woensdag naar Durbuy vertrekt, laat hij gelukkig een volle frigo achter”

Een eitje bakken lukt nog net, maar verder is Natassia Van Kerkvoorde, vriendin van Wout Bru en moeder van zijn twee jongste kinderen, niet bepaald een keukenprinses. En toch droeg de kok de Michelinster die hij maandag kreeg ook aan haar op: “Terwijl ik in Durbuy bezig ben, staat zij er in Antwerpen vier of vijf dagen in de week alleen voor, met een baby en een peuter. Haar rol is niet te onderschatten.” Gesprek met de vrouw - model, schoonheidsspecialiste, babyplanner én mama - achter de (Michelin)ster.