Mensen met verminderde immuniteit worden volgende week uitgenodigd voor extra prik

Het gaat om iedereen vanaf 12 jaar die door een aandoening of een behandeling een minder goede immuniteit heeft. “Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin en is een extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te zijn tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door Covid-19", klinkt het.

Lijst

Wie in aanmerking komt, zal in de week van 13 september via de post een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. In afwachting kan je ook zelf checken of je op de lijst staat, via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgie.be.