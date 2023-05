Mensen met een handicap krijgen vanaf volgend jaar automatisch EDC-kaart

WEERBE­RICHT. Werkweek start overwegend zonnig

We verwachten dinsdag meer wolkenvelden over het noorden en het westen van het land. In het centrum en vooral over het zuidelijk deel van België blijft het de hele dag overwegend zonnig. We halen maxima van 14 graden aan zee, rond 19 graden in het centrum tot lokaal 23 graden in Belgisch Lotharingen, meldt het KMI.