Mensen die bouwen, lenen 22 procent meer dan in 2019

De Croo gelooft dat grote indooreve­ne­men­ten vanaf het najaar mogelijk zijn: “We moeten ervoor gaan”

6:34 Omdat de vaccinatiebereidheid bijzonder hoog is in België, is premier Alexander De Croo (Open Vld) optimistisch over grotere evenementen de (nabije) toekomst. “Als iedereen gemotiveerd is om gevaccineerd te zijn, dan moeten indoorevenementen lukken in de tweede helft van het jaar”, zei hij bij de VRT-radiozender Studio Brussel.