“Mensen bang maken is mensen kwaad maken”: expert streng over angstcommunicatie virologen

Er is kritiek op de angstcommunicatie van virologen en andere experts die tegengas geven na het ‘versoepelingspakket' dat op het Overlegcomité werd aangekondigd. “Angst zaaien maakt mensen onzeker of zelfs boos, terwijl het beleid net rekening moet houden met ons sentiment. Je kan mensen tot een bepaald punt stretchen, maar ermee dreigen dat iemand niet geholpen zal worden na een ongeval, helpt niet.”

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) zal “niemand je kunnen helpen als je straks na je terrasje een ongeval hebt”. Dat zei hij in aanloop naar het Overlegcomité. Hij verwijst daarmee naar de volle afdelingen intensieve zorg. Professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) maakte zich na afloop van de persconferentie ernstig zorgen: “Wij zien het echt heel pessimistisch in.” Viroloog Marc Van Ranst had het over “een gevaarlijk spel" om een tweede knuffelcontact binnen uit te nodigen. Volgens communicatiestrateeg Marc Fauconnier, die in het verleden tal van politieke partijen mee adviseerde, zijn het voorbeelden uit ‘een snelcursus demotiverende communicatie’.

“De quote van Molenberghs vind ik zelfs schandelijk”, zegt hij. “Ook omdat het niet juist is wat hij zegt. Toen er vorig jaar meer mensen op intensieve lagen, werden die ook geholpen. Hoe dan ook: na een jaar corona is de veer gebroken. Er is zoiets als een motivationele grens tot waar je mensen kan stretchen. Die is bereikt en de rek is eruit. Het stoort me dat slimme wetenschappers ons bang blijven maken. Zeker omdat een silent majority van mensen nog altijd hun best doet. Angst creëren maakt ons vandaag kwaad. En studies wijzen uit: kwaadheid is de minst productieve van alle emoties.”

Volledig scherm Communicatiestrateeg Marc Fauconnier. © rv

Evenwicht

Fauconnier vond de communicatie van de regering nochtans goed. “Ik heb het gevoel dat ze een evenwichtige deal gevonden heeft tussen de onhoudbare druk van de publieke opinie en de adviezen van experts die somberheid prediken. Het is de taak van de politiek om een weg te zoeken tussen al die luide stemmen. Zij kunnen over enkele jaren herverkozen worden, níet de virologen.”

Hij gaat door: “Als de regering vaststelt dat ze mensen niet meer kunnen motiveren tot nieuwe inspanningen, dan moet ze op zoek naar een opbouwend verhaal. Dat hebben ze nu goed gedaan, want er is een gemeenschappelijke doelstelling geformuleerd: de restaurants gaan open als er minder dan 500 intensieve bedden bezet zijn. Dat is motiverend. Dreigen dat mensen op straat blijven liggen na een ongeval, is dat niet.”

Fauconnier zegt wel dat hij in de communicatie duidelijke verschillen ziet. “Sommige experts zitten in een tunnelvisie, anderen proberen rekening te houden met een publiek sentiment en staan beter in de leefwereld.”

