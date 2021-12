Menselijke embryo’s nabootsen: onderzoek opent deuren naar verbeterde ivf

Statisti­cus UGent: “Besmet­tings­cij­fers in Vlaanderen over top heen, daling op intensieve volgt pas later”

Terwijl de coronabesmettingen in andere regio’s nog gestaag toenemen, zijn ze in Vlaanderen “over de top heen”, net als de hospitalisaties. Dat zegt datawetenschapper aan de UGent, Bart Mesuere, op Twitter. Mesuere volgt de coronapandemie al van in het begin op en tweet geregeld over de cijfers. Ook volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano lijken de coronacijfers voorlopig een piek te hebben bereikt, behalve dan wat de bezetting op intensieve betreft. Zijn GEMS-collega Marc Van Ranst vreest dan weer dat we voor een langere periode op een plateau zullen terechtkomen.

12:06