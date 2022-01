“Men vreest door barometer veel politieke vrijheid te verliezen": politico­loog Carl Devos beant­woordt de belangrijk­ste vragen over coronabaro­me­ter

Derde keer goede keer? De coronabarometer heeft al heel wat voeten in de aarde gehad, maar minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) is nu overtuigd dat de barometer er komt. Het instrument zou voorspelbaarheid en perspectief moeten brengen, maar hoe waarschijnlijk is dat? Politicoloog Carl Devos beantwoordt de belangrijkste vragen over deze derde poging: “Als hij er weer niet komt, dan keldert het vertrouwen een zoveelste keer.”