Melkveehouders dreigen met protestacties bij Albert Heijn

Verschillende landbouwers zijn dan ook bereid om met hun tractoren naar enkele AH-winkels te trekken om zo hun ongenoegen kenbaar te maken, aldus het ABS. Details over waar en wanneer die acties zouden plaatsvinden zijn er nog niet, het zwaartepunt zou in het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen komen te liggen.



"Met de acties willen we ons ongenoegen kenbaar maken aan de winkelketen en de klant sensibiliseren", aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. "De lage prijzen zijn niet te verantwoorden, zo lijkt het alsof voeding niets waard is." De actie gaat enkel uit van het ABS, maar volgens Vandamme groeit ook in Wallonië het ongenoegen bij de melkveehouders over de goedkope melk in de winkel.

De landbouwsector streeft naar een melkprijs van minstens 70 à 80 eurocent per liter om uit de kosten te kunnen komen. Maar dat niveau wordt nu niet gehaald: het ABS nam foto's van een promotie van amper 32 cent voor een liter magere melk bij Albert Heijn. De woordvoerster van de keten verwijst op haart beurt naar de website -waar hetzelfde product donderdag 49 cent per liter kost- een prijs die volgens haar voor alle winkels van AH in ons land geldt.

Prijzenslag

Woordvoerster Ann Maes geeft wel toe dat er een spanningsveld bestaat met de landbouwsector over de prijzen die boeren krijgen voor hun producten. "Maar dat spanningsveld geldt voor de hele retailsector, niet alleen voor Albert Heijn", klinkt het. Bovendien onderhandelt die keten zijn prijzen in Nederland, ook voor de producten die in België verkocht worden.

Dat precies Albert Heijn geviseerd wordt door het ABS lijkt dus wat vreemd. De voorzitter van het boerensyndicaat wijst er echter op dat de prijzenslag die AH ontketent ook andere supermarktketens aanzet om hun prijzen laag te houden en dit ondanks de hogere internationale prijsnoteringen. "Bij Aldi kost een liter magere melk van het huismerk ook amper 49 cent per liter", aldus Vandamme. "Dit moet stoppen, het enige wat wij willen is een redelijke prijs voor de boer". Hij wijst erop dat in sommige gevallen flessenwater zelfs duurder is dan melk.

Europese richtlijn

De landbouworganisaties kijken intussen uit naar de omzetting van de Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in Belgisch recht. "Dat zou tegen november moeten gebeuren en zou een juridisch kader moeten scheppen dat dergelijke dumpingpraktijken onmogelijk moet maken", meent de ABS-voorzitter. Hij hoopt wel dat de toepassing van de wet dan voldoende gecontroleerd zal worden.