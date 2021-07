Meldpunt voor dierenartsen kreeg 36 meldingen in 2020

Actievoer­ders dringen UGent binnen om steun te eisen voor hongersta­kers

8:31 Een dertigtal actievoerders is gisteravond een gebouw van de UGent binnengedrongen uit solidariteit met de mensen zonder papieren die in Brussel al weken in hongerstaking zijn. “We willen dat zij geregulariseerd worden, maar vragen vooral een duidelijk statement van rector Rik Van de Walle”, aldus de manifestanten in Gent.