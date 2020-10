Meisje (18) uit Zaventem ontvoerd en mogelijk verkracht, door speciale eenheden bevrijd in Duitsland

De Duitse special forces vielen maandagnamiddag binnen in een huis in Bad Godesberg, een stadsdeel van Bonn. Dat gebeurde nadat de recherche in Keulen op de hoogte was gebracht van een ontvoering in ons land.



Een man zou daarbij in Zaventem een meisje van 18 jaar tegen haar wil in zijn auto hebben getrokken en ermee weggereden zijn. “Zij woont daar en was op weg naar familie die ook in Zaventem woont”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Toen ze daar niet aankwam, werd de politie verwittigd. Het betreft een 18-jarig meisje.”