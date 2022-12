Meisje (17) uit La Louvière al sinds begin juni vermist

CD&V wil recht op lesopnames voor bepaalde studenten in hoger onderwijs

Studenten in het hoger onderwijs die ze echt nodig hebben, moeten het recht krijgen op lesopnames. In het Vlaams Parlement dient Brecht Warnez van meerderheidspartij CD&V daar binnenkort een wetsvoorstel over in. De afgelopen jaren werd als gevolg van de coronapandemie noodgedwongen ingezet op afstandsonderwijs, waarbij lessen werden gelivestreamd en opnames ter beschikking werden gesteld.

