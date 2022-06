Meisje (14) wordt ontvoerd, vijf tienerjongens grijpen in: politie op zoek naar onbekende ‘helden’.

Een ontvoering in Middelkerke is op het nippertje verijdeld dankzij het ingrijpen van vijf tienerjongens. De politie wil hen graag spreken: nu het onderzoek naar de dader vast zit, kan hun informatie voor een doorbraak zorgen. De speurders verspreiden ook een robotfoto van een man die mogelijk - maar dus niet zeker – de verdachte is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet viaons dossier.

Op 26 januari staat ‘Nora’ (schuilnaam), een meisje van 14, op de kusttram te wachten aan een verlaten tramhalte op de Koninklijke baan in Middelkerke. Het is zeven uur ’s avonds en pikdonker. Er is niemand in de buurt, wanneer een witte bestelwagen enkele keren voorbij rijdt en zich dan parkeert schuin tegenover de tramhalte. Wat er dan gebeurt lijkt recht uit een film te komen - u ziet het in de video bovenaan.

“Dit zijn ernstige feiten”, zegt Stijn Popeye van de politie van Middelkerke aan Faroek. “Wij gaan ervan uit dat de man in de witte bestelwagen het meisje wilde ontvoeren. Als deze jongens er niet geweest waren, was dat misschien ook wel gelukt”. De dader droeg een zwarte pet en een mondmasker – het meisje heeft hem dus niet goed kunnen bekijken. “Net daarom is het zo belangrijk om deze vijf jongens te spreken”, legt Popeye uit. “Hun bijkomende informatie kan cruciaal zijn voor het onderzoek”. Als ze zich herkennen in dit verhaal, of als iemand weet wie deze jongens zijn, dan zouden de speurders dat graag weten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Robotfoto

Een getuige heeft diezelfde avond iemand gezien die mogelijk in aanmerking komt als verdachte. Iemand die ook met een witte bestelwagen rondreed, op de plaats en rond het tijdstip van de feiten. Het gaat om een man met een getinte huidskleur en kort zwart haar. Opgelet: Het zou natuurlijk ook kunnen dat deze man niets met de ontvoering te maken heeft. Maar de politie zou hem toch graag spreken, zodat ze deze piste desnoods kan afsluiten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Uit de duinen

Alles gebeurde aan de tramhalte Sint-Laureins, op de Koninklijke Baan in Middelkerke. Vlakbij het gebouw van Calidris - in de buurt erg bekend. De weg loopt tussen de duinen door en is daar erg donker. Het is ook vanuit de duinen dat de vijf jongens plots toegesneld kwamen. Mogelijk wandelden ze over een pad tussen de duinen vlak naast de baan.

De politie zou deze jongens erg graag spreken. Als u meer over hen weet, of als ze zichzelf herkennen, dan kunnen ze contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Ook tips over de verdachte of over de man van de robotfoto zijn welkom.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Robotfoto van de man die mogelijk de verdachte is, en Faroek Ozgünes. © Politie/ Pieterjan Vanstockstraeten