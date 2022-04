Meisje (13) dat alleen thuis is jaagt bende inbrekers weg met golfclub

De inbrekers hadden hun zinnen gezet op een woning in de rue Haies Germaine in Mont-sur-Marchienne. Omstreeks 22 uur belden ze erg lang aan, om zeker te zijn dat er niemand thuis was. Vervolgens braken de dieven de voordeur open en gingen ze de woning binnen. De bende had reeds verschillende juwelen in handen toen ze op het 13-jarige meisje, dat gewapend was met een golfclub, botsten.