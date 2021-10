Mega: “Negen op de tien klanten aanvaarden voorstel hoger voorschot energiefactuur”

Gisteren meldde ‘VTM Nieuws’ dat de Economische Inspectie een tweede onderzoek geopend heeft naar Mega, nadat Test-Aankoop eerder deze maand een klacht ingediend had. De consumentenorganisatie kaartte aan dat Mega aan klanten hogere voorschotfacturen oplegde, zelfs aan klanten met een vast tarief.

De consumentenorganisatie had daarover in september alleen al 350 klachten gehad. “Op 7 oktober heb ik samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) een onderzoek gevraagd door de Economische Inspectie naar de praktijken van Mega. Het onderzoek is nu lopende”, luidde het bij minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

In een reactie naar aanleiding van de berichtgeving zegt Mega dat het geen weet heeft van een nieuw onderzoek. Ook in verband met het nieuws over de voorschotten is er volgens de energieleverancier niets nieuws. “Mega heeft inderdaad als eerste energieleverancier voorgesteld aan een aantal klanten om het voorschot te verhogen. Mega maakte hiervoor een analyse van de individuele situatie van elke klant, om na te gaan of hun verbruik hoger lag dan het betaalde voorschot.” Mega wil de klanten zo beschermen tegen een hoge eindafrekening gezien de hoge energieprijzen, klinkt het. Het bedrijf zegt ruim op voorhand dat gecommuniceerd te hebben, de klanten kregen bericht.

Voorschot

Klanten hebben volgens Mega steeds de keuze het voorstel van hoger maandelijks voorschot al dan niet te aanvaarden. Het bedrijf verduidelijkt dat 60 tot 70 procent van de klanten een voorstel tot hoger voorschot gekregen heeft. “Negentig procent van die klanten heeft het voorstel aanvaard. Zowat 10 procent heeft de verhoging van het voorschot geweigerd, waarbij Mega het ook niet heeft doorgevoerd. En 0,1 procent heeft een klacht ingediend”, dixit het bedrijf. Klanten die klacht indienden, zijn benaderd geweest en “alle zaken zijn positief opgelost”, aldus Mega.

Het bedrijf herhaalt voorts dat een aantal klanten met een vast contract dat binnenkort afloopt, een voorstel voor een hoger voorschot kregen, “met het doel al een kleine reserve op te bouwen tegen het moment dat hun bestaand contract afloopt, en ook zij de hogere energieprijs zullen moeten betalen”.

Onderzoek

In het voorjaar was al een eerste onderzoek geopend bij de Economische Inspectie. Dat eerste onderzoek is nog lopende en daarover kan de FOD Economie geen verdere informatie geven. Er is een 2e onderzoek, maar dat betekent niet automatisch dat er een inbreuk is, leert een navraag dinsdag bij de federale overheidsdienst.

Bij Mega klinkt het donderdag dat ze nog geen formele conclusies ontvangen hebben over het onderzoek uit het voorjaar. “Mega heeft alleszins tot op heden geen boete gekregen.” Destijds was in een mededeling van enkele federale regeringsleden sprake van een boete die kan oplopen tot 200.000 euro. In juni ondertekende het energiebedrijf alsnog het consumentenakkoord.

Mega heeft zowat 600.000 contracten voor gas en elektriciteit, of ongeveer 300.000 klanten.

