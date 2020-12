'Meester Frank' Vandenbroucke, uitvinder van het woord van het jaar: “Ik heb geen knuffelcontact. Buiten mijn vrouw, natuurlijk”

Of hij zijn mondmasker wil afzetten, zodat er ook enkele foto's genomen kunnen worden tijdens het interview, vraagt de fotograaf. "Wat is daar het beleid van jullie krant?", vraagt Frank Vandenbroucke (sp.a). We zitten in een grote zaal op zijn kabinet in de Financietoren. Ik zit op 2 meter van hem. "Ik hou mijn masker dan wel op", stel ik hem gerust. "Ah ja." Hij trekt zijn stoel wat weg van de tafel. "U kan eigenlijk ook nog wat naar achter, hé", zegt hij vriendelijk. Het is duidelijk: de minister van Volksgezondheid houdt zich aan zijn eigen regels en is zelfs nog iets strikter voor zichzelf. "Ik zeg voortdurend: 'Mensen van 60+, wees voorzichtig.' Maar ik ben er ook al 65, hé."