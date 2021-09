Meeste volk op trein en metro sinds start coronacrisis

Lichtervelde/Kortemark/Roeselare/Brugge Beelden van tjokvolle trein tussen Roeselare en Brugge oogsten kritiek: “Compleet onverant­woord in coronatij­den”

25 oktober Op Facebook circuleren straffe beelden van een propvolle trein in het station van Lichtervelde. Honderden pendelende studenten staan er op elkaar geperst als haringen in een ton, ondanks corona. De beelden, die vrijdagochtend werden gemaakt in het station van Lichtervelde, worden massaal gedeeld. De NMBS benadrukt dat het om een uitzonderlijk geval ging.