Meeste Vlamingen krijgen uitnodiging met datum voor coronaprik. Alleen inwoners van Gent en Antwerpen moeten zélf afspraak maken

Dit zijn de versoepe­lin­gen van het buitenplan

5 maart Het Overlegcomité boog zich vandaag over een nieuw ‘buitenplan’. Dat treedt gefaseerd in werking. Vanaf aanstaande maandag 8 maart mogen we weer in groepjes van tien personen afspreken in openlucht, mits respect voor de afstandsregels en met mondmasker. Als alles volgens plan verloopt, treden verdere versoepelingen in vanaf april.