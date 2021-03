Meeste uitbraken vinden nog steeds plaats op de werkvloer

OVERZICHT. Hoe groot is stormscha­de in uw provincie?

11 maart De wind waait nog steeds krachtig , maar de piek van de storm ligt achter ons. In Aalter (Oost-Vlaanderen) eiste het stormweer een zware menselijke tol: een koppel wandelaars kwam er onder een omgewaaide boom terecht. Een 68-jarige man liet daarbij het leven. Zijn echtgenote (59) verkeert in kritieke toestand. In Roeselare (West-Vlaanderen) waaide het dak van een school deels weg. Hoe groot is de schade in uw provincie? Een overzicht.