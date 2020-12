Meeste trams en bussen van De Lijn rijden, bonden zetten acties voort

De drie vakbonden voeren sinds maandag actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. Het overleg met de directie leverde tot nu toe niets op. De staking heeft niet alleen gevolgen voor de technische dienst. De voorbije dagen lag ook een deel van het bus- en tramverkeer stil.

Die hinder dreigt dus nog langer aan te houden. “We hebben van de directie niets meer gehoord en er is geen verder overleg meer gepland. Dat betekent dat we genoodzaakt zijn de acties verder te zetten de volgende dagen. We laten de mensen de vrijheid wanneer ze dat doen. Het wordt dus onvoorspelbaar wanneer er actie gevoerd wordt”, zegt Van Der Herten.

Om alsnog tot een oplossing te komen, rekenen de bonden op de voorzitter van het paritair comité. Dat is het overlegorgaan waarbinnen vakbonden en directie afspraken maken. De bonden zullen een verzoeningspoging vragen, zegt Van Der Herten. “We zien dan wel of er bij De Lijn bereidheid is om de problemen aan te pakken. Op dit moment heb ik daar weinig vertrouwen in.”

De directie van haar kant laat weten voorstander te zijn van een vergadering in aanwezigheid van de voorzitter van het paritair comité. “Er was zelfs al een datum vastgelegd in samenspraak met de vakbonden, namelijk 21 januari. De vakbonden hebben die dag met hun stakingsaanzegging niet afgewacht. De directie is altijd beschikbaar gebleven voor overleg”, zegt een woordvoerster.

Aangepaste dienstregeling

Momenteel is de hinder dus het best voelbaar in de stad Antwerpen. Het streekvervoer in die provincie is minder getroffen, met 75 procent van de bussen die wel rijdt.

In West-Vlaanderen rijden volgens De Lijn 75 procent van alle bussen. Bij de Kusttram wordt maar 65 procent van de ritten gereden.

In Oost-Vlaanderen rijdt 75 procent van het streekvervoer. Ook in Gent valt een kwart van het stedelijk bus- en tramverkeer weg. De kerstpendel van lijn 1 en lijn 5 in de Oost-Vlaamse hoofdstad zal rijden, zegt De Lijn.

In Limburg rijdt ongeveer 80 procent van de chauffeurs.

In Vlaams-Brabant rijdt ongeveer 75 procent van alle bussen, met regionale verschillen.

Reizigers raadplegen best de realtime informatie op de website of in de app voordat ze een bus of tram nemen. De ritten die niet rijden, zijn zichtbaar via de haltepagina en staan gemarkeerd als ‘rijdt niet’. De woordvoerster geeft nog mee dat er op kerstavond sowieso een aangepaste dienstregeling is. Reizigers vinden alle informatie op de website van De Lijn.