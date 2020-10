Meeste mensen hebben geen idee waar ze besmetting opliepen

OVERZICHT. Alweer nieuw dagrecord: meer dan 8.500 besmettin­gen op één dag, gisteren bijna 300 nieuwe patiënten in ziekenhui­zen opgenomen

10:04 De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen staat nu al op 5.976 per dag. Maandag waren het er zelfs 8.582, een nieuw record. Ook in de ziekenhuizen blijft het de slechte kant op gaan, met gisteren bijna 300 nieuwe patiënten erbij. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Sinds het begin van de epidemie zijn al 191.959 mensen besmet geraakt, waarmee we morgen allicht over de kaap van 200.000 gaan.