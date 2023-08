Meeste leefloners wonen in Wallonië en Brussel, Bouchez (MR) legt oorzaak bij 'laksheid van PS': “Ze organiseren levenslang verlof”

UPDATE Jonge Club-supporter (17) vier weken in jeugdgevan­ge­nis in Denemarken na voetbalrel­len, mama getuigt van daar: “Mijn moederhart kan dit niet aan, hij is nog een kind”

Een jonge Club Brugge-supporter van 17 zit in de jeugdgevangenis in Denemarken. En dat minstens voor vier weken. Hij raakte vorige week na de Europese wedstrijd tegen Aarhus betrokken bij rellen in de stad. Volgens onze informatie droeg hij een bivakmuts en nam hij het shirt van een jongen van 14 jaar af. En daar lachen ze in Denemarken niet mee. “Ik mag hem morgen voor het eerst écht spreken. Onder politiebegeleiding. Hij is nog een kind”, zegt zijn moeder. Zij reisde zelf in allerijl naar Denemarken.