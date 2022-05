Meerderheid Vlamingen wil dat toegang tot Belgische nationaliteit moeilijker wordt, voor de helft zal zelfs perfecte migrant nooit “écht” Vlaming zijn

Poetins zwaarste wapen tegen Europa: een vluchtelin­gen­stroom van drie miljoen

Door zijn tanks en zijn raketten tegen Oekraïne in te zetten, valt Vladimir Poetin eigenlijk ook Europa al aan. Want de oorlog die er nu is uitgebroken, dreigt drie miljoen mensen uit hun land te verjagen. Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 was een derde van dat cijfer al genoeg om Europa in diepe verdeeldheid te storten. En dat weten de Russen verduiveld goed.

24 februari