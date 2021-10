Meerderheid maaltijdbezorgers in Brussel verblijven illegaal in ons land

Werken wanneer je er zin in hebt, maar voor weinig geld je leven riskeren: dit is hoe het systeem van de fietskoe­riers werkt en hoeveel ze daarmee verdienen

25 april Janne krijgt bij Takeaway 11,40 euro bruto per uur, Dorian verdient bij Uber Eats 4,95 euro per bestelling. Maar: “Als de app je zeven kilometer ver stuurt om te leveren, naar een plek waar verder geen restaurants zijn, dan moet je ook weer helemaal terug en heb je 4,43 euro netto verdiend op een”, vertelt hij. HLN.be zocht en vond drie jonge fietskoeriers die getuigen over hoe ze continu hun leven riskeren, voor weinig geld: “In maart kreeg ik over een hele maand nul euro fooi. Toen dacht ik: ‘Wat doe ik hier eigenlijk?’