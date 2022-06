Meerderheid in de clinch met N-VA over brief Engie: “U lijdt aan amnesie”

In de plenaire vergadering van de Kamer is gedebatteerd over de onderhandelingen tussen kernexploitant Engie en de federale regering over de verlenging van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3. De meerderheidspartijen Vooruit en Ecolo gingen daarbij in de clinch met de N-VA-fractie. Ook Alexander De Croo deed een duit in het zakje. “U lijdt aan amnesie”, klonk het aan het adres van Bert Wollants (N-VA).

Het Franse energiebedrijf Engie vroeg in een brief aan premier Alexander De Croo dat België mee zou investeren in de verlenging van de jongste kernreactoren. Ook de factuur van de ontmanteling van de andere kerncentrales zou door de overheid mee opgepikt moeten worden.

De Croo onderhandelt sinds afgelopen voorjaar samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten en met Engie over de voorwaarden om Doel 4 en Tihange 3 te verlengen. De regering besliste in maart om ze alsnog tien jaar langer open te houden.

“U staat met de rug tegen de muur”

Volgens N-VA-Kamerlid Wollants heeft de regering veel te lang getalmd met die beslissing en heeft ze daardoor nu nagenoeg geen bewegingsruimte in de gesprekken met Engie. Daardoor zal de factuur bij de burger terechtkomen. “We zitten ver in de toegevoegde tijd. U staat met de rug tegen de muur en u zal het slechtst denkbare akkoord moeten afsluiten om het licht te laten branden”, sprak hij de premier toe tijdens het vragenuurtje.

Kris Verduyckt (Vooruit) vond dat onterecht. “U zat tijdens de vorige legislatuur in een regering die niets heeft beslist en komt hier nu klagen dat het allemaal te lang heeft geduurd. Toen we hier de btw van 6 procent op energie stonden te bepleiten gaf u niet thuis. Maar als een multinational eens een brief stuurt, staat u hier als eerste. Dat is het verschil.”

“Amnesie”

Ook de groenen klopten op die nagel. “N-VA deed maandenlang alsof die levensduurverlenging zomaar kon, maar zweeg in alle talen over de kosten”, aldus Kamerlid Kim Buyst. “U zat vier jaar in de meerderheid tijdens de vorige legislatuur, u had de mogelijkheden om alle reactoren te verlengen die u wou”, voegde Samuel Cogolati (Ecolo) toe.

Premier De Croo verweet Wollants tot slot “aan amnesie te lijden”. “Er is nochtans niet verkeerd mee om te zeggen: de context is veranderd, dus veranderen we van standpunt.”

“Engie betaalt”

Meer algemeen benadrukten de meerderheidspartijen dat er geen sprake van is dat België mee opdraait voor de nucleaire opkuis. De premier wees op een wetsontwerp van Van der Straeten dat momenteel voorligt in de Kamer en moet garanderen dat Engie die factuur betaalt.

Verder herhaalde De Croo dat de regering discretie aan de dag wil leggen in de onderhandelingen. “Er is maar één prioriteit: de belangen van België, de inwoners en iedereen die elektriciteit gebruikt in dit land.” Hij benadrukte wel dat iedereen rond de tafel zijn verantwoordelijkheid moet nemen, “ook de historische”. Ons land besliste in 2003 om de laatste kerncentrales tegen 2025 te sluiten.