Meerderheid gemelde bijwerkingen na toediening coronavaccin is gekend

Nieuwe lockdown, nieuwe campagne #Sterker­Dan­Coro­na: “Ik heb de leeuwin in mij ook weer moeten bovenhalen”

15:07 “We zijn een zware marathon aan het lopen, maar blijf vooral lopen.” Voormalig sprintster Kim Gevaert (42) kiest haar woorden wel. Ze is het gezicht van de nieuwe nationale campagne ‘Sterker dan corona’ - toevallig net na zelf ziek te zijn geweest en een maand quarantaine met vier kinderen. Zen blijven is dan een aartsmoeilijke taak. Maar een sportvrouw weet hoe dat moet, ook nu, in lockdown. “Er zit een leeuw in elk van ons.”