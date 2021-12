Meerderheid gaat niet in op vraag PVDA voor buitengewone zitting over cultuursector

Bioscopen en theaterza­len verwelko­men eerste bezoekers: "Zie je wel dat cultuur niet zomaar opzijge­scho­ven kan worden"

Een film meepikken in de cinema of een eindejaarsvoorstelling bijwonen in de schouwburg: het mag weer. In de Antwerpse Arenberg en Cinema Cartoon's werden gisteren meteen veel blije cultuurliefhebbers gespot. “Onze telefoon staat al de hele dag roodgloeiend.”

